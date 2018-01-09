Асфальтирование - РФ

Асфальтное покрытие укладывается на основу двумя способами.

Холодное асфальтирование.

В качестве закрепляющей смеси используется битумный раствор, который требует после укладки тщательной просушки. Метод используется строго в теплый период года. Эта особенность является гарантией качественной укладки при этом можно рассчитывать на долгий период эксплуатации. Как правило, холодная укладка используется в случае проведения ремонтных работ, где требуется частичная замена дорожного полотна, которое считается аварийным и поэтому непригодным к эксплуатации.

Горячее асфальтирование.

Горячая укладка асфальтобетонной смеси выполняется строго по намеченному плану. Материалом для дорожного покрытия служит битум повышенной вязкости, который доставляют в горячем состоянии. Эта особенность позволяет укладывать асфальт без разрывов и трещин. Горячий способ укладки можно использовать в любое время года. Единственным условием методики является тщательная очистка участка, где будет производиться укладка и температура материала не ниже 1200С.

Для плотности укладки, что особенно важно, специалисты используют дорожные катки и другие спецтехники. Это не только ускоряет выполнение всех рабочих процессов, но и делает их качественнее.