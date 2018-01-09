Асфальтирование - РФ

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Асфальтирование в Москве

Асфальтирование от 390 рублей за 1 кв. м.

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Автомобильные дороги и транспортные развязки

Наши дорожно-строительные услуги помогут обеспечить беспрепятственный проезд

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Ямочный ремонт дорог

Наша компания занимается содержанием дорог более 10 лет

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Построить дорогу

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Получите скидку в 10% при заказе объемом от 1 000 кв. м.

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Наши услуги

Наша дорожно-строительная компания предоставляет такие услуги, как асфальтирование в Москве, асфальтирование в Московской области, ямочный ремонт асфальта и капитальное строительство дорог. Мы предоставляем гарантию на все виды работ. Даем понять поведение строительных материалов в зависимости от нагрузок и механизмов износа. Услуги от нашей дорожно-строительной компании – это высокая производительность и долговечность асфальтового покрытия. Также следует отметить, что важно выбрать квалифицированную компанию с большим опытом работ в сфере строительства, для выполнения качественного асфальтирования. 

Заасфальтировать участок

Несмотря на наличие на рынке большого количества материалов для мощения участков, дорог, тротуаров и пешеходных зон, асфальт остается вне конкуренции,

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Заасфальтировать участок
Асфальтирование придомовой территории

Асфальтирование придомовой территории «под ключ» Асфальтирование придомовой территории один из важнейших показателей качества жизни – обустройство придомовой территории. При выходе

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Асфальтирование придомовой территории
Асфальтирование дворов

Высококачественное асфальтирование дворов «под ключ» Асфальтирование дворов гарантирует оптимальное решение по благоустройству. Готовое дорожное покрытие, что выполнено из высококачественных материалов.

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Асфальтирование дворов
Заасфальтировать

Как заасфальтировать дорогу, чем пользуются при асфальтировании территории Заасфальтировать дорогу можно по методике, схожей с технологией укладки асфальта на автодорогах. Но

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Заасфальтировать
Ремонт бетона

Как известно, дорожная инфраструктура требует частого ремонта из-за большого движения транспортных средств. В ряде случаев восстановление автомагистрали не помогает приостановить

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Ремонт бетона
Укладка асфальтовой крошки

Асфальтовая крошка — это специализированный строительный материал, являющийся следствием вторичной переработки. По сравнению с аналогичными решениями на рынке, данное сырье

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Укладка асфальтовой крошки
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Асфальтирование - РФ

Мы превращали идеи и видения в отмеченные наградами проекты. Позвоните нам для подробного рассказа об услугах асфальтирования и ямочного ремонта асфальта.

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Асфальтирование

С целью создания наиболее благоприятных условий для передвижения пешеходов и транспортных средств, тротуары и проезжая часть дополнительно покрывается слоем асфальта. Процесс асфальтирования отличается сложностью и точным соблюдением всех процессов, поэтому только участие профессионалов и спецтехника, которую они используют при выполнении работ, смогут обеспечить нужное качество.

Цены на асфальтирование

Наименование услуг
Ед. Изм.
Цена, руб.
Асфальтирование песчаным асфальтобетоном
м2
390
Асфальтирование мелкозернистым асфальтобетоном
м2
420
Асфальтирование крупнозернистым асфальтобетоном
м2
440
Асфальтирование щебеночно-мастичным асфальтобетоном
м2
550

Правила асфальтирования дорог

Существует ряд правил, соблюдение которых помогут максимально качественно выполнять все процессы, связанные с асфальтированием территории. Все виды работ по укладке асфальтового покрытия выполняются по ранее намеченному плану. Оговариваются особенности местности, где будут производиться работы, климатические условия, количество специалистов и техника, которая будет задействована для выполнения работ.
Перед выполнением основных работ проводиться проверочная укладка асфальта. Это поможет в процессе выполнения главных работ избежать ошибок. Обычно достаточно дорожной ленты протяженностью в 150-200 метров.
Рабочие процесс распределяют таким образом, чтобы первичный слой укладывался с таким расчетом, чтобы он полностью высох. Обычно это делается вечером, накануне, чтобы нижний слой устоялся за ночь. Второй или финишный слой укладывается с таким расчетом, что бы все работы были закончены ближе к обеду.
Движение по тротуарам и дорогам возобновляется после полного отвердения асфальтного покрытия.

Асфальтирование
Чем мы отличаемся от конкурентов?

Наша дорожно-строительная компания стремится к постоянному улучшению безопасности, производства, качества, прибыли и непрерывной общественной деятельности на благо наших заинтересованных сторон, сотрудников, клиентов и близлежащих сообществ.

Приверженцы качественной работы

Наша дорожно-строительная компания является единственной на рыке, которая предоставляет 3-х летнюю гарантию асфальтобетонного покрытия.

Четко определенная система управления

У нас есть проверенная система управления, которая предотвращает дисфункции и обеспечивает эффективное выполнение.

Понимание ожиданий клиента

Понимание вашего желания завершить проект в срок и в соответствии с бюджетом и достижение этого-наше обязательство.

Приверженность заинтересованных сторон

Наш девиз-успех через партнерство. Стать настоящим партнером и понять партнерство.

1
Километров
1
Лет работ
1
Сотрудников
1
Автопарк

Способы асфальтирования, особенности технологических процессов

Асфальтное покрытие укладывается на основу двумя способами.

  • Холодное асфальтирование.

В качестве закрепляющей смеси используется битумный раствор, который требует после укладки тщательной просушки. Метод используется строго в теплый период года. Эта особенность является гарантией качественной укладки при этом можно рассчитывать на долгий период эксплуатации. Как правило, холодная укладка используется в случае проведения ремонтных работ, где требуется частичная замена дорожного полотна, которое считается аварийным и поэтому непригодным к эксплуатации.

  • Горячее асфальтирование.

Горячая укладка асфальтобетонной смеси выполняется строго по намеченному плану. Материалом для дорожного покрытия служит битум повышенной вязкости, который доставляют в горячем состоянии. Эта особенность позволяет укладывать асфальт без разрывов и трещин. Горячий способ укладки можно использовать в любое время года. Единственным условием методики является тщательная очистка участка, где будет производиться укладка и температура материала не ниже 1200С.

Для плотности укладки, что особенно важно, специалисты используют дорожные катки и другие спецтехники. Это не только ускоряет выполнение всех рабочих процессов, но и делает их качественнее.

О нашей компании

Асфальтированием и ямочным ремонтом дорог мы занимаемся еще с 90-х годом. Свою деловую активность наша дорожно-строительная компания устойчиво направляет на то, чтобы осуществлять реализацию различных современных строительных проектов. Мы имеем большой опыт в сфере асфальтирования, укладке асфальта, ямочного ремонта дорог и благоустройства территории.

Оправдываем ожидания

В наших реализуемых проектах используются наилучшие материалы и технологии утвержденные нормативными документами, поэтому мы уверены и отвечаем за нашу проделанную работу. Наш опыт в сфере строительства дорог и положительные отзывы людей доказывают, что это правда.

Асфальтирование улиц

Наивысшее качество

На протяжении всей работы мы придерживаемся нашим обязательствам перед клиентами и всеми заинтересованными сторонами по предоставлению услуг в сфере асфальтирования и показу высококачественных результатов.

Асфальтирование парковок

Цена соответствует ожиданиям

Мы выступаем за честность и добросовестность, производим расчет коммерческого предложения по выгодным условиям. Всегда стараемся лучше выполнять нашу работу и предоставлять клиентам новую долговечную дорогу.

Асфальтирование дворов

Осведомленность о безопасности

Прежде всего мы за безопасную рабочую среду, она требует хорошего процесса и полной осведомленности о безопасности. Каждый специалист перед выходом на работу проходит обучающийся курс об технике безопасности.

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Асфальтирование - РФ

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Отзывы
Андрей Михайлович

ООО «Асфальтирование – РФ» очень качественно и быстро выполнили асфальтирование парковки. Довольны своим выбором, надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Михаил Сергеевич

Обратились к ООО «Асфальтирование – РФ» с целью ремонта дорог во дворах микрорайона. Ремонт асфальта выполнен отлично. Рекомендуем данную компанию и планируем дальнейшие работы.

Юлия Викторовна

Нам было необходимо подлатать дорогу. Компания ООО «Асфальтирование – РФ» провели все работы очень качественно и не дорого. Отличный специалисты. Рекомендуем!

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